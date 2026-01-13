Міністр економіки про продаж Укргазбанку і Сенс Банку: Реалістичний строк – 2027 рік

У 2026 році буде оголошено конкурс на продаж Укргазбанку чи Сенс Банку або відразу їх двох, заявив Олексій Соболев

Фото: Олексій Соболев / Facebook

Державні банки Укргазбанк і Сенс Банк можуть продати у 2027 році. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, у 2026 році "точно оголосять конкурс" про продаж одного або двох цих банків.

"Інвестори матимуть можливість подаватися на конкурс та брати участь у конкурсі. Але чи справді когось продадуть у 2026 році – невідомо, напевно більш реалістичний строк – це все-таки 2027 рік", – розповів міністр.

Зараз в Україні сім державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк.

Укргазбанк націоналізували під час кризи 2008-2009 років. Сенс Банк націоналізували під час повномасштабної війни через зв'язок власників із Росією.

