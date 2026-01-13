Міністр економіки про продаж Укргазбанку і Сенс Банку: Реалістичний строк – 2027 рік
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Державні банки Укргазбанк і Сенс Банк можуть продати у 2027 році. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
За його словами, у 2026 році "точно оголосять конкурс" про продаж одного або двох цих банків.
"Інвестори матимуть можливість подаватися на конкурс та брати участь у конкурсі. Але чи справді когось продадуть у 2026 році – невідомо, напевно більш реалістичний строк – це все-таки 2027 рік", – розповів міністр.
Зараз в Україні сім державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк.
Укргазбанк націоналізували під час кризи 2008-2009 років. Сенс Банк націоналізували під час повномасштабної війни через зв'язок власників із Росією.
- У вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що регламентує особливості приватизації державних банків. Він дозволяє продавати будь-яку частку державної власності в банку й розширює коло потенційних інвесторів.
- У 2023 році у Нацбанку назвали порядок, в якому, найімовірніше, будуть приватизовувати великі державні банки: Сенс Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк.
- 1 жовтня 2025 року Кабінет міністрів вирішив розпочати підготовку до продажу державних пакетів акцій у двох банках: Сенс Банку та Укргазбанку.
