Держава запускає продаж двох державних банків – Сенс Банку та Укргазбанку. Кабмін 1 жовтня дав старт підготовці до приватизації. Мета – зменшити присутність держави в банківському секторі та поповнити бюджет.

Продаж – частина масштабного процесу, передбаченого меморандумом із МВФ зі зменшення частки держави в банківському секторі. Наразі вона перевищує 50%, тоді як оптимальною вважається 25–30%.

Зараз в Україні сім державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк та Мотор-банк.

Продаж відбуватиметься у кілька етапів: спочатку уряд обере радника з приватизації, який підготує пакети акцій до продажу. Потім оголосять конкурс для потенційних інвесторів, а завершальним кроком стане підписання договорів. Розмір часток, які виставлять на продаж, наразі не розкривається.

Хто може стати покупцем, навіщо продавати банки під час війни та чи вдасться отримати за них заплановані гроші – розбиралася редакторка Анастасія Іщенко.