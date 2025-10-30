Государство запускает продажу двух государственных банков – Сенс Банка и Укргазбанка. 1 октября Кабмин дал старт подготовке к приватизации. Цель – уменьшить присутствие государства в банковском секторе и пополнить бюджет.

Продажа является частью масштабного процесса, предусмотренного меморандумом с МВФ по сокращению доли государства в банковском секторе. В настоящее время она превышает 50%, в то время как оптимальной считается 25-30%.

Сейчас в Украине семь государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор-банк.

Продажа будет проходить в несколько этапов: сначала правительство выберет консультанта по приватизации, который подготовит пакеты акций к продаже. Затем будет объявлен конкурс для потенциальных инвесторов, а заключительным шагом станет подписание договоров. Размер долей, которые будут выставлены на продажу, пока не разглашается.

Кто может стать покупателем, зачем продавать банки во время войны и удастся ли получить за них запланированные деньги – разбиралась редактор Анастасия Ищенко.