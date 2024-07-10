Доходы банков в этом году выросли на 27%, даже несмотря на увеличенный налог на прибыль

За первые пять месяцев 2024 года 63 банка Украины совокупно заработали почти 68 млрд грн прибыли, что на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Лидером по прибыли остается государственный ПриватБанк, заработавший 23,96 млрд грн, обеспечив 35% общей прибыли сектора. Среди других лидеров – банки с государственным участием (Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк) и банки с иностранным капиталом (Райффайзен Банк, Креди Агриколь, ОТП).

Больше всего прибыли среди банков с иностранным капиталом получил Райффайзен банк — почти 4 млрд грн. Это на 22% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

10 наиболее прибыльных банков Украины за январь-май 2024 года. Интерактивная графика: Назарий Присяжнюк

Банки с частным капиталом получили 10,42 млрд грн прибыли. Это почти в полтора раза больше по сравнению с этим периодом 2023 года. Лидером данной группы стал ПУМБ, заработавший 3,2 млрд грн. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Вместе с Универсал банком (Монобанк) они получили половину прибыли этой группы – 5,44 млрд грн.

Наибольший прирост прибыли – в 13,6 раза – показал МТБ Банк, заработав 436,77 млн грн.

Рост доходов банков положительно повлиял на государственный бюджет: налоговые поступления от сектора составили 16,5 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.