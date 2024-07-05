Агрохолдинг "Астарта" договорился с ПриватБанком о кредите на $10 млн
Агропромхолдинг Астарта заключил с ПриватБанком инвестиционное кредитное соглашение на $10 млн сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Это первое соглашение Астарты с ПриватБанком.
Кредитные средства Астарта планирует использовать на рефинансирование инвестиций в модернизацию сахарного производства, развитие животноводства и растениеводства, в том числе, приобретение высокотехнологичного оборудования, сельхозтехники и автотранспорта.
"Такое сотрудничество особенно ценно, ведь именно государственные банки первыми начали предоставлять долгосрочное финансирование украинскому агробизнесу во время полномасштабной войны", – отметила Лилия Лиманская, финансовый директор Астарты.
В ПриватБанке заявляют, что финансирование агропроизводства, как малого бизнеса, так и крупных компаний, является для госбанка первоочередным.
"Мы продолжаем поддержку агробизнеса и сегодня расширяем финансирование ведущих современных агропредприятий, таких как агрохолдинг "Астарта", ключевой производитель агропродукции", — прокомментировал Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ.
- 8 апреля 2024 года ПриватБанк расширил финансирование крупных компаний: увеличил кредит ОККО до 1 млрд грн.