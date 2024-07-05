Агрохолдинг "Астарта" договорился с ПриватБанком о кредите на $10 млн

Кредитные средства Астарта потратит на расширение сахарного бизнеса и закупку оборудования

Фото: пресс-служба ПриватБанка

Агропромхолдинг Астарта заключил с ПриватБанком инвестиционное кредитное соглашение на $10 млн сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Это первое соглашение Астарты с ПриватБанком.

Кредитные средства Астарта планирует использовать на рефинансирование инвестиций в модернизацию сахарного производства, развитие животноводства и растениеводства, в том числе, приобретение высокотехнологичного оборудования, сельхозтехники и автотранспорта.

"Такое сотрудничество особенно ценно, ведь именно государственные банки первыми начали предоставлять долгосрочное финансирование украинскому агробизнесу во время полномасштабной войны", – отметила Лилия Лиманская, финансовый директор Астарты.

В ПриватБанке заявляют, что финансирование агропроизводства, как малого бизнеса, так и крупных компаний, является для госбанка первоочередным.

"Мы продолжаем поддержку агробизнеса и сегодня расширяем финансирование ведущих современных агропредприятий, таких как агрохолдинг "Астарта", ключевой производитель агропродукции", — прокомментировал Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ.