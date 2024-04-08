ПриватБанк расширяет финансирование крупных компаний: увеличил кредит ОККО до 1 млрд грн
Фото: OKKO/Facebook

Государственный ПриватБанк увеличил до 1 млрд грн кредитование сети автозаправочных комплексов компании ОККО. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Увеличение кредита связано с расширением проектов госбанка по финансированию крупных компаний, деятельность которых критически важна для экономики.

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Кредитование ключевых игроков топливного рынка, таких как ОККО, работает на обеспечение стабильности топливного рынка, увеличение налоговых поступлений и экономическую безопасность государства, объясняют в ПриватБанке. 

"ПриватБанк уже стал игроком на рынке кредитования крупных корпоративных клиентов, развивает соответствующую экспертизу и продуктовый ряд и как крупнейший украинский банк предоставляет системным бизнесам выгодные условия финансовой поддержки", — прокомментировал Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка. 

Сеть АЗК ОККО (Концерн Галнафтогаз) входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В структуре компании есть сети заведений питания в дороге, стационарные и мобильные лаборатории контроля качества нефтепродуктов и т.д. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и малым оптом, оказывают услуги по экспертизе качества горючего. 

По результатам деятельности в 2023 году компании группы ОККО уплатили 15,5 млрд грн налогов. 

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