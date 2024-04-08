ПриватБанк расширяет финансирование крупных компаний: увеличил кредит ОККО до 1 млрд грн

Критически важные для экономики компании будут получать больше кредитов от ПриватБанка

Фото: OKKO/Facebook

Государственный ПриватБанк увеличил до 1 млрд грн кредитование сети автозаправочных комплексов компании ОККО. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Увеличение кредита связано с расширением проектов госбанка по финансированию крупных компаний, деятельность которых критически важна для экономики.

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Кредитование ключевых игроков топливного рынка, таких как ОККО, работает на обеспечение стабильности топливного рынка, увеличение налоговых поступлений и экономическую безопасность государства, объясняют в ПриватБанке.

"ПриватБанк уже стал игроком на рынке кредитования крупных корпоративных клиентов, развивает соответствующую экспертизу и продуктовый ряд и как крупнейший украинский банк предоставляет системным бизнесам выгодные условия финансовой поддержки", — прокомментировал Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка.

Сеть АЗК ОККО (Концерн Галнафтогаз) входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В структуре компании есть сети заведений питания в дороге, стационарные и мобильные лаборатории контроля качества нефтепродуктов и т.д. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и малым оптом, оказывают услуги по экспертизе качества горючего.

По результатам деятельности в 2023 году компании группы ОККО уплатили 15,5 млрд грн налогов.

27 марта 2024 года ПриватБанк анонсировал выдачу гарантий украинским импортерам товаров из Швеции.

29 марта ПриватБанк продал проблемные карточные кредиты на полмиллиарда за 3% стоимости.

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