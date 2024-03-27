ПриватБанк начнет выдавать гарантии украинским импортерам товаров из Швеции
ПриватБанк с 1 апреля начнет предоставлять гарантии украинским импортерам продукции из Швеции через шведское экспортно-кредитное агентство (EKN). Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Компании, импортирующие товары из Швеции, при необходимости смогут получить в ПриватБанке аккредитив или гарантии по страхованию рисков шведским экспортно-кредитным агентством, уточняют в ПриватБанке.
В начале октября правительство Швеции выделило $299,7 млн на специальные экспортные кредитные гарантии для компаний, торгующих с Украиной.
Гарантии будет покрывать ЕКА. Они распространяются на экспорт шведских компаний украинским импортерам.
Полисы будут выдаваться на экспорт товаров, которые можно классифицировать как помощь развитию, и будут применяться к транзакциям в течение максимум трех лет, но не позднее конца 2026 года.
Специальные экспортные кредитные гарантии делают инвестиции в Украину более простыми и менее рискованными для шведских компаний.
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