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Всемирный банк застраховал от военных рисков первого частного инвестора в Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 18:48
Всемирный банк застраховал от военных рисков первого частного инвестора в Украине - Фото
Фото: скриншот/m10.com.ua

Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) предоставило первую инвестиционную гарантию для частных инвесторов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.  

Гарантия MIGA дает важный сигнал международным инвесторам к активизации страхования военных рисков в Украине, объясняют в министерстве.

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Страхование на сумму до $9,1 млн предоставлено для проекта M10 Industrial Park во Львове, который принадлежит компании UIPH мажоритарного акционера Dragon Capital.

Гарантия предоставляется на финансирование строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M10. Страхование покрывает военные риски в течение 10 лет.

"Многие украинские и иностранные компании смогут подавать заявки и получать новые гарантии", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко

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Роман Брыль
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