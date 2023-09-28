Всемирный банк застраховал от военных рисков первого частного инвестора в Украине
Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) предоставило первую инвестиционную гарантию для частных инвесторов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Гарантия MIGA дает важный сигнал международным инвесторам к активизации страхования военных рисков в Украине, объясняют в министерстве.
Страхование на сумму до $9,1 млн предоставлено для проекта M10 Industrial Park во Львове, который принадлежит компании UIPH мажоритарного акционера Dragon Capital.
Гарантия предоставляется на финансирование строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M10. Страхование покрывает военные риски в течение 10 лет.
"Многие украинские и иностранные компании смогут подавать заявки и получать новые гарантии", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
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