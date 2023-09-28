Світовий банк застрахував від воєнних ризиків першого приватного інвестора в Україні
Міжнародне агентство із гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) надало першу інвестиційну гарантію для приватних інвесторів України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Гарантія MIGA дає важливий сигнал міжнародним інвесторам щодо активізації страхування воєнних ризиків в Україні, пояснюють у міністерстві.
Страхування на суму до $9,1 млн надано для проєкту M10 Industrial Park у Львові, що належить компанії UIPH мажоритарного акціонера Dragon Capital.
Гарантія надається на фінансування будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури у промисловому парку M10. Страхування покриває воєнні ризики протягом 10 років.
"Багато українських та іноземних компаній зможуть подавати заявки й отримувати нові гарантії", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
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