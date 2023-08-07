Німеччина розширила гарантії своїм компаніям, які інвестують в Україну

Федеральний уряд Німеччини оголосив про новий пакет гарантій для німецьких компаній, які інвестують в Україну під час війни. Про це повідомляє видання tagesschau із посиланням на заяву міністра економіки Роберта Габека.

Зокрема, уряд покриватиме так звані конверсійні та трансфертні ризики відсоткових платежів за позиками, подібними до акцій. Це довгострокові кредити, які німецькі компанії часто використовують — на додаток до звичайної пайової участі — для фінансування своїх дочірніх компаній в Україні.

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"Ми хочемо створити умови та наростити потенціал, поки війна ще триває. Водночас це сигнал довіри та солідарності", – цитує видання міністра.

Габек додав — що тісніші економічні зв'язки з Україною, то швидше країна зможе відновитися.

З квітня Німеччина вже надає інвестиційні гарантії у разі руйнувань виробничих потужностей німецьких компаній в Україні, наприклад, після російських ракетних ударів.

18 квітня 2023 року Японія першою внесла гроші на покриття воєнних ризиків у разі інвестицій в Україну.

25 травня Верховна Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків.

21 червня німецькому банку збільшили гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.

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