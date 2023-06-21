Німецькому банку збільшили гарантії страхування воєнних ризиків в Україні
Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) Світового банку коштом Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE) збільшило з 17,1 млн євро до 40,85 млн євро гарантії страхування воєнних ризиків в Україні для німецької банківської групи ProCredit. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
Гарантії від MIGA поширюються на інвестиції ProCredit у капітал української дочірньої компанії АТ "ПроКредит Банк" для підтримки українського малого та середнього бізнесу. Відповідна програма діятиме до грудня 2025 року.
Збільшення гарантії MIGA на 23,75 млн євро дозволить ПроКредит Банку оптимізувати свій капітал, продовжувати пропонувати необхідні банківські послуги та видавати нові позики клієнтам, йдеться у повідомленні.
Це перший проєкт зі страхування воєнних ризиків, який реалізується із залученням Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України, уточнюють у міністерстві.
"Збільшення гарантії MIGA підтримає нашу діяльність в Україні, і ми бачимо хороші перспективи для продовження роботи з нашими клієнтами як зараз, так і під час відновлення країни", – заявив голова правління ProCredit Губерт Шпехтенхаузер.
ProCredit Holding зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні є материнською компанією групи ProCredit, що складається з комерційних банків, орієнтованих на послуги для малих та середніх підприємств. В Україні компанія є власником ПроКредит Банку.
Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій MIGA було створено у 1988 році. Працює для сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни, що розвиваються. З моменту свого створення MIGA видало понад $70 млрд гарантій у 123 країнах, що розвиваються. Кошти пішли на підтримку більш ніж 1000 проєктів.
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