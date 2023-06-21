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Німецькому банку збільшили гарантії страхування воєнних ризиків в Україні

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 18:57
Німецькому банку збільшили гарантії страхування воєнних ризиків в Україні - Фото
Фото: depositphotos.com

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) Світового банку коштом Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE) збільшило з 17,1 млн євро до 40,85 млн євро гарантії страхування воєнних ризиків в Україні для німецької банківської групи ProCredit. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Гарантії від MIGA поширюються на інвестиції ProCredit у капітал української дочірньої компанії АТ "ПроКредит Банк" для підтримки українського малого та середнього бізнесу. Відповідна програма діятиме до грудня 2025 року.

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Збільшення гарантії MIGA на 23,75 млн євро дозволить ПроКредит Банку оптимізувати свій капітал, продовжувати пропонувати необхідні банківські послуги та видавати нові позики клієнтам, йдеться у повідомленні.

Це перший проєкт зі страхування воєнних ризиків, який реалізується із залученням Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України, уточнюють у міністерстві.

"Збільшення гарантії MIGA підтримає нашу діяльність в Україні, і ми бачимо хороші перспективи для продовження роботи з нашими клієнтами як зараз, так і під час відновлення країни", – заявив голова правління ProCredit Губерт Шпехтенхаузер.

ProCredit Holding зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні є материнською компанією групи ProCredit, що складається з комерційних банків, орієнтованих на послуги для малих та середніх підприємств. В Україні компанія є власником ПроКредит Банку.

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій MIGA було створено у 1988 році. Працює для сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни, що розвиваються. З моменту свого створення MIGA видало понад $70 млрд гарантій у 123 країнах, що розвиваються. Кошти пішли на підтримку більш ніж 1000 проєктів.

Роман Бриль
МінекономікиСвітовий банкстрахування інвестиційвоєнні ризикиMIGAProCreditПроКредит Банк
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