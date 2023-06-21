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Немецкому банку увеличили гарантии страхования военных рисков в Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 18:57
Немецкому банку увеличили гарантии страхования военных рисков в Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) Всемирного банка за счет средств Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE) увеличило с 17,1 млн евро до 40,85 млн евро гарантии страхования военных рисков в Украине для немецкой банковской группы ProCredit. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики. 

Гарантии от MIGA распространяются на инвестиции ProCredit в капитал украинской дочерней компании АО "ПроКредит Банк" для поддержки украинского малого и среднего бизнеса. Соответствующая программа будет действовать до декабря 2025 года. 

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Увеличение гарантии MIGA на 23,75 млн евро позволит ПроКредит Банку оптимизировать свой капитал, продолжать предлагать необходимые банковские услуги и выдавать новые займы клиентам, говорится в сообщении. 

Это первый проект по страхованию военных рисков, который будет реализовываться с привлечением Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины, уточняют в министерстве. 

"Увеличение гарантии MIGA поддержит нашу деятельность в Украине, и мы видим хорошие перспективы для продолжения работы с нашими клиентами, как сейчас, так и во время восстановления страны", – заявил председатель правления ProCredit Губерт Шпехтенхаузер. 

ProCredit Holding со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне является материнской компанией группы ProCredit, состоящей из коммерческих банков, ориентироанніх на услуги для малых и средних предприятий. В Украине компания владеет ПроКредит Банк. 

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций MIGA было создано в 1988 году. Работает для содействия прямым иностранным инвестициям в развивающиеся страны. С момента своего создания MIGA выдало более $70 млрд гарантий в 123 развивающихся странах. Средства пошли на поддержку более чем 1000 проектов. 

Роман Брыль
ПроКредит БанкProCreditминэкономикистрахование инвестицийвоенные рискиMIGA
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