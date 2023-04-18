Япония первой внесла деньги на покрытие военных рисков при инвестициях в Украину
Япония стала первой страной, которая внесла вклад в Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Вклад Японии в $23 млн ускорит привлечение частных иностранных инвестиций в Украину, считает премьер.
MIGA с портфелем на $24 млрд входит в структуру Всемирного банка.
Еще в сентябре прошлого года Министерство экономики и MIGA начали совместную работу над созданием механизма страхования инвестиций в Украину во время войны. Была достигнута договоренность выделить первые $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций.
Отдельно правительства некоторых стран разрабатывали свои механизмы покрытия рисков при инвестициях в Украину.
В частности, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время визита в Киев в феврале заявил, что его страна предоставит кредитные гарантии на $200 млн для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.
Также в феврале Федеральное министерство экономики и климата Германии заявило, что инициировало программу инвестиционных гарантий для немецких компаний в Украине. Программа должна покрывать такие риски, как война, экспроприация (национализация), трансферный риск и риск конвертации, риск нарушения договора.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в апреле подтвердил, что немецкое правительство предоставит гарантии компаниям, которые будет инвестировать в Украину во время войны.
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