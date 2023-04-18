Япония первой внесла деньги на покрытие военных рисков при инвестициях в Украину

Япония стала первой страной, которая внесла вклад в Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Вклад Японии в $23 млн ускорит привлечение частных иностранных инвестиций в Украину, считает премьер.

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MIGA с портфелем на $24 млрд входит в структуру Всемирного банка.

Еще в сентябре прошлого года Министерство экономики и MIGA начали совместную работу над созданием механизма страхования инвестиций в Украину во время войны. Была достигнута договоренность выделить первые $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций.

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Отдельно правительства некоторых стран разрабатывали свои механизмы покрытия рисков при инвестициях в Украину.

В частности, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время визита в Киев в феврале заявил, что его страна предоставит кредитные гарантии на $200 млн для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Также в феврале Федеральное министерство экономики и климата Германии заявило, что инициировало программу инвестиционных гарантий для немецких компаний в Украине. Программа должна покрывать такие риски, как война, экспроприация (национализация), трансферный риск и риск конвертации, риск нарушения договора.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в апреле подтвердил, что немецкое правительство предоставит гарантии компаниям, которые будет инвестировать в Украину во время войны.

10 апреля 2023 года Верховная Рада сделала попытку реанимировать закон об "инвестнянях". Расширила льготы инвесторам.

17 апреля опрос НБУ показал, что бизнес ждет роста иностранных инвестиций.

17 апреля бывший мэр Глухова Мишель Терещенко заявил, что намерен привлечь до $5 млн инвестиций в кластер по выращиванию технической конопли в Житомирской области.





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Роман Бриль

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