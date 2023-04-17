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Бизнес ждет доллар по 42 грн и рост иностранных инвестиций — квартальный опрос НБУ

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 12:51
Бизнес ждет доллар по 42 грн и рост иностранных инвестиций — квартальный опрос НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 91.2% по итогам первого квартала 2023 года по сравнению с 83.5% в четвертом квартале 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком в первом квартале 2023 года.  

Бизнес, несмотря на активные боевые действия, продолжил смягчать негативные ожидания своего развития и надеется на увеличение производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев. Также улучшились оценки инфляции и курсовые ожидания. Улучшение оценок произошло у предприятий практически всех видов экономической деятельности, кроме строительства и торговли, отмечают в НБУ. 

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Предприятия ожидают среднее значение обменного курса на 12 месяцев на уровне 42.18 грн/$1 (в предыдущем квартале – 42.59 грн/$1). 48.3% респондентов ожидают, что обменный курс не превысит 42 грн/$1. 

Также улучшились инфляционные ожидания: в первом квартале ожидаемая годовая инфляция составляла 20.7% по сравнению с 23.3% в предыдущем квартале. 46.8% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 20%. Доля тех, кто ожидает инфляцию более 30%, уменьшилась до 16.2%. 

Бизнес существенно смягчил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ответов составлял "минус" 16.7% по сравнению с "минус" 32.3% в четвертом квартале. 

Несмотря на смягчение третий квартал подряд оценок респондентов по текущему финансово-экономическому состоянию своих предприятий, общая оценка остается отрицательной: баланс ответов составил "минус" 16.9% по сравнению с "минус" 19.3% в четвертом квартале.   

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, второй квартал подряд ожидают увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 11% (в четвертом квартале – 8.5%). При этом, доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, несколько снизилась и составляет 21.3% по сравнению с 22.8% в прошлом опросе.  

Респонденты предприятий всех видов деятельности все еще ожидают уменьшения количества работников, но третий квартал подряд прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала: баланс ответов – "минус" 16.4% (в четвертом квартале – "минус" 20.1%).   

Участники опроса ожидают роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника несколько более низкими темпами: баланс ответов – 35.3% по сравнению с 39% в четвертом квартале.  

Бизнес ждет доллар по 42 грн и рост иностранных инвестиций — квартальный опрос НБУ

НБУ проводил квартальный опрос с 30 января по 28 февраля 2023 года. В опросе приняло участие 644 предприятия из 21 региона страны.  

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Роман Бриль
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