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Украинцы ожидают курс доллара на уровне 41 грн и снижение инфляции — опрос НБУ

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 12:31
Украинцы ожидают курс доллара на уровне 41 грн и снижение инфляции — опрос НБУ - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

В январе украинцы ухудшили ожидания курса гривни и улучшили ожидания на счет инфляции. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте НБУ.

Украинцы ожидают курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/$ (в декабре прошлого года – 40,29 грн/$).

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Ожидания роста потребительских цен в течение года улучшились с 14,3% до 13,2%.

По данным Национального банка, банкиры прогнозируют курс на уровне 42,70 грн/$. А финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/$.

Кроме того, банкиры ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 22,9%. Финансовые аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 18,1%.

Наталія Софієнко
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НБУ прогноз инфляция курс доллара
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