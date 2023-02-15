Украинцы ожидают курс доллара на уровне 41 грн и снижение инфляции — опрос НБУ

В январе украинцы ухудшили ожидания курса гривни и улучшили ожидания на счет инфляции. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте НБУ.

Украинцы ожидают курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/$ (в декабре прошлого года – 40,29 грн/$).

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Ожидания роста потребительских цен в течение года улучшились с 14,3% до 13,2%.

По данным Национального банка, банкиры прогнозируют курс на уровне 42,70 грн/$. А финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/$.

Кроме того, банкиры ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 22,9%. Финансовые аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 18,1%.

Национальный банк не исключает возврата к плавающему курсу гривни еще до конца войны. Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.

Наталія Софієнко

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