НБУ не исключает возвращения к плавающему курсу еще до конца войны: названы условия

Национальный банк не исключает возвращения к плавающему курсу гривни еще до конца войны, сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью Экономической правде.

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"Фиксация обменного курса – это временное решение. Мы остаемся сторонниками плавающего обменного курса, понятно, что в текущих условиях – "управляемо плавающего", и будем возвращаться в этот режим, как только для этого будут предпосылки", – сказал он.

Таких предпосылок Николайчук назвал три.

Основная из них – это сокращение инфляции, которая могла бы стать номинальным якорем для экономики вместо фиксированного курса.

"Также важно, чтобы валютный рынок был менее чувствителен к ситуативным факторам. На это направлены усилия по связыванию навеса ликвидности в виде текущих счетов физических лиц. Третий фактор – лучшее состояние валютного рынка, большая его сбалансированность", – добавил Николайчук.

Он признал, что отказа от фиксированного курса не будет в ближайшей перспективе.

"Но я не могу исключать того, что у нас будут эти предпосылки еще до окончания периода высоких рисков безопасности. Возвращение к "плаванию" не будет означать "ралли" на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым", – сказал банкир.

Фиксированный курс гривни к доллару в Украине действует с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.

Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.

В начале сентября НБУ заявил, что пока не видит необходимости дальнейшей девальвации, с тех пор эту позицию регулярно подтверждают все представители Нацбанка.

Андрій Водяний

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