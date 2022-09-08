НБУ не планирует менять курс гривны: резервов хватает для фиксации на текущем уровне

Национальный банк заявил, что не собирается пересматривать официальный курс гривны по отношению к доллару.

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"Разовая корректировка официального курса гривны и дополнительные меры, предпринятые Национальным банком для снижения девальвационного давления, способствовали уменьшению дисбалансов на валютном рынке. Об этом, в частности, свидетельствует снижение объема интервенций Национального банка по продаже валюты в последние месяцы", — говорится в пресс-релизе НБУ.

Вместе со значительными объемами международной финансовой помощи это позволило увеличить золотовалютные резервы в августе до $25,4 млрд.

"Объем международных резервов достаточен для фиксации обменного курса на текущем уровне, учитывая перспективы получения официального финансирования от партнеров, постепенное налаживание логистики и соответствующий рост экспортной выручки", — заявил НБУ.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге пояснил, что коррекция курса будет зависеть от уровня резервов, ситуации на валютном рынке, текущих и ожидаемых объемов международной помощи и изменения стоимости гривны к другим валютам.

"Анализируя набор этих факторов, очевидно, что ситуация намного более устойчивая по сравнению с той, которая была в июне-июле и заставила нас пойти на коррекцию фиксированного обменного курса", — сказал Николайчук.

Из-за российского вторжения Национальный банк 24 февраля ввел ограничения на валютном рынке, одно из ключевых — курс гривны по отношению к доллару США был зафиксирован на уровне 29,25 грн/$.

21 июля НБУ девальвировал гривну, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.

Андрій Водяний

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