НБУ ограничил снятие наличных суммой 100 000 грн, курс гривни заморожен

Национальный банк Украины объявил о введении валютных ограничений в связи с полномасштабным нападением России на Украину, сообщила пресс-служба регулятора. Они включают лимит на снятие наличных, запрет на покупку иностранной валюты и заморозку курса гривни. Безналичные расчеты осуществляются без ограничений.

Постановление было принято в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины.

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НБУ приказал с 24 февраля:

приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;

зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022 года – 29,25 грн/$;

ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;

запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;

ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);

остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов России;

банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

Постановление обязывает банки продолжить работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии военной угрозы и подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.

НБУ будет предоставлять банкам бланковое рефинансирование (то есть без обеспечения) для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Платежи правительства Украины производятся без ограничений, согласно законодательству об особом периоде.

24 февраля в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Были атакованы границы, Россия также нанесла удары по военной инфраструктуре на всей территории страны – от Луганской до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Украине введено военное положение.

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Андрей Водяный

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