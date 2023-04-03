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Ожидания бизнеса вернулись на довоенный уровень — индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 14:06
Ожидания бизнеса вернулись на довоенный уровень — индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности вырос с 45 пунктов в феврале до 49,5 пунктов в марте, что является самым высоким значением показателя с декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.  

Улучшение внешней конъюнктуры, логистики, ситуации в энергетике, повышение потребительских настроений положительно сказались на ожиданиях бизнеса в марте, отмечают в НБУ. 

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Предприятия торговли предоставили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности на фоне оживления потребительских настроений, улучшения ситуации с энергоснабжением и увеличения предложения товаров: секторальный индекс в марте вырос до 53.6 с 47 в феврале и пересек нейтральный уровень (50 пунктов) впервые после ноября 2021 года.  

Улучшение ситуации в энергетике и внешней конъюнктуре, а также налаживание цепей поставок положительно повлияли на оценки респондентов промышленности. Впервые после февраля 2022 года они ожидали роста своих экономических результатов по сравнению с предыдущим месяцем: секторальный индекс в марте пересек нейтральный уровень и составил 51.2 по сравнению с 47.2 в феврале.   

Предприятия строительства ввиду сезонного фактора существенно смягчили негативные оценки своих экономических результатов: секторальный индекс в марте составил 45.9 (в феврале – 33.5).   

Предприятия сферы услуг, несмотря на сезонное оживление, имели самые сдержанные оценки своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 45.7 по сравнению с 43.2 в феврале.   

Большинство участвующих в опросах предприятий прогнозируют замедление темпов роста закупочных цен и цен подрядчиков, а также цен и тарифов на собственную продукцию/услуги.  

Предприятия всех секторов пока не ожидают увеличения общей численности своих работников. Наименее пессимистические оценки у торговых предприятий. 

Ожидания бизнеса вернулись на довоенный уровень — индекс НБУ

НБУ проводил ежемесячный опрос 484 предприятий с 6 по 24 марта 2023 года.  

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Роман Бриль
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