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Бизнес резко улучшил оценку своих перспектив. Отстает только строительство — индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 13:32
Бизнес резко улучшил оценку своих перспектив. Отстает только строительство — индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности вырос на 7.5 пунктов с 37.5 в январе 2023 года до 45 в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.   

Экономическая активность постепенно восстанавливается во всех секторах, кроме строительства. Больше всего сдерживают восстановление предприятий дефицит электроэнергии, рост себестоимости производимой продукции, низкий потребительский спрос, объясняют в НБУ. 

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Предприятия промышленности смягчили пессимистические ожидания относительно экономических перспектив благодаря постепенному восстановлению электроснабжения и закупке альтернативных источников энергии: секторальный индекс в феврале вырос до 47.2 из 40.6 в январе.   

Существенно смягчили негативные ожидания деятельности предприятия торговли благодаря постепенной адаптации к отключениям электроэнергии, налаживанию цепочек поставок товаров, а также сезонному фактору: секторальный индекс в феврале вырос до 47 с 33.9 в январе.   

Предприятия сферы услуг несколько ослабили, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов, учитывая снижение покупательной способности населения, повышение тарифов и проблемы с логистикой: секторальный индекс составил 43.2 по сравнению с 37.2 в январе.   

Предприятия строительства имели самые сдержанные оценки своей деятельности, учитывая сезонный фактор, низкую финансовую способность потребителей и перебои с  электроэнергией: секторальный индекс составил 33.5 (в январе – 34.5).   

Предприятия всех секторов планируют уменьшать общую численность работников на производстве. 

Бизнес резко улучшил оценку своих перспектив. Отстает только строительство — индекс НБУ

НБУ проводил опрос 458 предприятий с 2 по 21 февраля 2023 года. 

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Роман Бриль
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нацбанк деловая активность восстановление экономики индекс ожиданий
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