Бизнес резко улучшил оценку своих перспектив. Отстает только строительство — индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности вырос на 7.5 пунктов с 37.5 в январе 2023 года до 45 в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Экономическая активность постепенно восстанавливается во всех секторах, кроме строительства. Больше всего сдерживают восстановление предприятий дефицит электроэнергии, рост себестоимости производимой продукции, низкий потребительский спрос, объясняют в НБУ.

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Предприятия промышленности смягчили пессимистические ожидания относительно экономических перспектив благодаря постепенному восстановлению электроснабжения и закупке альтернативных источников энергии: секторальный индекс в феврале вырос до 47.2 из 40.6 в январе.

Существенно смягчили негативные ожидания деятельности предприятия торговли благодаря постепенной адаптации к отключениям электроэнергии, налаживанию цепочек поставок товаров, а также сезонному фактору: секторальный индекс в феврале вырос до 47 с 33.9 в январе.

Предприятия сферы услуг несколько ослабили, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов, учитывая снижение покупательной способности населения, повышение тарифов и проблемы с логистикой: секторальный индекс составил 43.2 по сравнению с 37.2 в январе.

Предприятия строительства имели самые сдержанные оценки своей деятельности, учитывая сезонный фактор, низкую финансовую способность потребителей и перебои с электроэнергией: секторальный индекс составил 33.5 (в январе – 34.5).

Предприятия всех секторов планируют уменьшать общую численность работников на производстве.

НБУ проводил опрос 458 предприятий с 2 по 21 февраля 2023 года.

В январе 2023 года бизнес ухудшил оценку своих перспектив. Наибольший пессимизм отмечен в торговле.

16 февраля опрос показал, что малый бизнес недоволен экономической ситуацией, но все равно планирует расширяться.

1 марта Укрпошта вводит наложенный платеж для малого и среднего бизнеса.

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Роман Бриль

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