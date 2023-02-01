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Бизнес ухудшил оценку своих перспектив. Наибольший пессимизм в торговле – индекс НБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 15:14
Бизнес ухудшил оценку своих перспектив. Наибольший пессимизм в торговле – индекс НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности опустился до 37,5 пункта в январе 2023 года с 42,1 в декабре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.   

Дефицит электроэнергии, разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение логистики, сокращение предложения товаров и услуг, рост производственных затрат, а также низкая платежеспособность населения продолжают оказывать негативное влияние на экономическую активность предприятий, говорится в сообщении.  

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Предприятия промышленности усилили пессимистические ожидания относительно собственных экономических перспектив из-за дефицита электроэнергии, удорожания производственных затрат и уменьшения спроса: секторальный индекс в январе снизился до 40,6 с 43,4 в декабре 2022 года.  

Из-за боевых действий, удорожания сырья, сокращения инвестиций, а также сезонного фактора продолжалось снижение уровня деловой активности предприятий строительства: секторальный индекс составил 34,5 (в декабре – 35,6).   

Предприятия торговли наиболее пессимистично оценивали свою деятельность на фоне сокращения предложения товаров: секторальный индекс в январе снизился до 33,9 с 42,1. Типичное снижение активности в начале года, усиленное снижением доходов населения, обусловило резкое ухудшение оценок товарооборота и объемов закупки товаров для продажи.   

Предприятия сферы услуг усилили негативные оценки своих экономических результатов из-за разрушения инфраструктуры, сложностей со снабжением и повышения тарифов: секторальный индекс составил 37,2 по сравнению с 41,8.  

Большинство предприятий ожидают дальнейшего роста цен и тарифов на собственную продукцию/услуги из-за подорожания закупочных цен и цен подрядчиков. 

Предприятия всех секторов настроены на дальнейшее сокращение общей численности работников, больше всего – в секторе строительства. 

НБУ проводил опрос 422 предприятий с 5 по 24 января 2023 года.    

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Роман Бриль
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