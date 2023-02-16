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Малый бизнес недоволен экономической ситуацией, но все равно планирует расширяться — опрос

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 15:55
Малый бизнес недоволен экономической ситуацией, но все равно планирует расширяться — опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Большинство владельцев малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине (76%) планируют расширение бизнеса в 2023 году. Из них 28% намерены расширять географию присутствия, 26% – открывать новые направления, 25% – выходить на внешние рынки, 21% – набирать сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Индекс настроений малого бизнеса за 2022 год", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией при информационной поддержке Министерства цифровой трансформации.  

Для расширения бизнеса большинство опрошенных (67%) будут привлекать новые средства, 30% полагаются на собственные финансы, на гранты (21%) и кредиты (10%).  

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В целом опрос показал ухудшение настроений МСБ — показатель индекса упал до 2,4 балла из 5 возможных, что является вторым самым низким значением за всю историю исследования. Для сравнения: в 2021 году показатель индекса составил 2,6 балла, а в 2020 году – 2,2 балла. 

Среди опрошенных предпринимателей 58% пока недовольны состоянием дел в их бизнесе. Этот показатель несколько вырос по сравнению с 2021 годом, тогда таких было 52%. Одновременно уменьшилась доля тех, кто доволен, как идет их бизнес – до 24% против 32% в прошлом году. 

Хуже всего участники опроса оценили экономическую ситуацию в стране. В частности, 42% считают ее неблагоприятной, а 29% – катастрофической. В ЕБА отмечают, что во время активной фазы пандемии коронавируса эти оценки были еще хуже – тогда 44% респондентов оценили состояние экономики как катастрофическое. 

Сейчас доля тех, кто прогнозирует, что положение дел в бизнесе и дальше будет ухудшаться (38%), преобладает над количеством ожидающих улучшения ситуации (33%) в следующие полгода. 

На оценки бизнесов наибольшее негативное влияние оказывают такие факторы, как активные боевые действия и близость к фронту, разрушение, обстрелы, перебои с электроснабжением и связью, недоступность кредитных средств, падение потребительского спроса и уменьшение платежеспособности населения, усложнение логистики, инфляция, налоговое давление. 

Малый бизнес недоволен экономической ситуацией, но все равно планирует расширяться — опрос

Индекс настроений малого бизнеса публикуется Европейской Бизнес Ассоциацией с 2017 года в рамках проекта Unlimit Ukraine. Цель исследования – сотрудничество с малым и микробизнесом, а также анализ точек роста, которые будут стимулировать его развитие. Исследование проводилось с 8 декабря 2022 по 20 января 2023 года, в нем приняли участие 325 физлиц-предпринимателей. 

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Роман Бриль
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