Европейские компании теряют заработок в Украине. Доходы увеличили только 11% – опрос ЕБА

За военный 2022 год 83% компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) столкнулись с падением доходов в долларах США в Украине: у 29% произошло падение до 20%, у 54% – на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% заявили о росте доходов за прошлый год, свидетельствуют результаты опроса ЕБА.

Потери бизнеса остаются достаточно высокими: 32% сообщают о потерях до $1 млн, 36% – о потерях в диапазоне $1-$10 млн, 16% – о потерях более $10 млн.

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Почти вдвое по сравнению с прошлым опросом в октябре 2022 года увеличилось количество компаний, испытавших негативное влияние ракетных атак на свою деятельность, – с 47% до 89%.

Перебои с энергоснабжением возглавляют рейтинг актуальных вызовов бизнеса, также компании жалуются на перебои со связью и интернетом и у них возникли проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

Сейчас у 88% компаний есть мобилизованные работники, среди которых у 73% они составляют до 10% штата, а еще у 15% – 10-20%. К тому же у 39% компаний были мобилизованы критические специалисты, в основном это IТ-специалисты, инженеры и представители других технических специальностей.

Сегодня все компании ассоциации, принявшие участие в опросе, работают: 54% в полном объеме, а 46% с некоторыми ограничениями. В октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний.

В результате боевых действий 40% компаний понесли непосредственные потери, к тому же 25% имеют активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

Растет количество компаний, которые выплачивают сотрудникам заработную плату в полном объеме – сейчас таких 89%. Это больше, чем в октябре, тогда таких было 79%.

В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда, 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск и еще 5% прибегают к увольнениям.

Улучшается финансовая стабильность компаний – 27% компаний имеют финансовые резервы на полгода, 23% – в год и 36% в год и более.

Опрос проводился с 16 по 26 января 2023 года, участие в нем приняли 100 руководителей компаний-членов Европейской бизнес ассоциации

21 октября 2022 года опрос ЕБА показал, что ракетные атаки повлияли на работу каждой второй компании.

15 декабря бизнес смягчил негативную оценку инвестклимата в Украине.

16 декабря опрос ЕБА показал, что блекауты остановили работу только 1% европейского бизнеса в Украине.

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Роман Бриль

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