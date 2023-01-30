UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европейские компании теряют заработок в Украине. Доходы увеличили только 11% – опрос ЕБА

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 15:22
Европейские компании теряют заработок в Украине. Доходы увеличили только 11% – опрос ЕБА - Фото
Фото: depositphotos.com

За военный 2022 год 83% компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) столкнулись с падением доходов в долларах США в Украине: у 29% произошло падение до 20%, у 54% – на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% заявили о росте доходов за прошлый год, свидетельствуют результаты опроса ЕБА.  

Потери бизнеса остаются достаточно высокими: 32% сообщают о потерях до $1 млн, 36% – о потерях в диапазоне $1-$10 млн, 16% – о потерях более $10 млн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Почти вдвое по сравнению с прошлым опросом в октябре 2022 года увеличилось количество компаний, испытавших негативное влияние ракетных атак на свою деятельность, – с 47% до 89%.  

Перебои с энергоснабжением возглавляют рейтинг актуальных вызовов бизнеса, также компании жалуются на перебои со связью и интернетом и у них возникли проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.  

Сейчас у 88% компаний есть мобилизованные работники, среди которых у 73% они составляют до 10% штата, а еще у 15% – 10-20%. К тому же у 39% компаний были мобилизованы критические специалисты, в основном это IТ-специалисты, инженеры и представители других технических специальностей. 

Сегодня все компании ассоциации, принявшие участие в опросе, работают: 54% в полном объеме, а 46% с некоторыми ограничениями. В октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний.  

В результате боевых действий 40% компаний понесли непосредственные потери, к тому же 25% имеют активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

Растет количество компаний, которые выплачивают сотрудникам заработную плату в полном объеме – сейчас таких 89%. Это больше, чем в октябре, тогда таких было 79%.  

В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда, 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск и еще 5% прибегают к увольнениям.  

Улучшается финансовая стабильность компаний – 27% компаний имеют финансовые резервы на полгода, 23% – в год и 36% в год и более. 

Европейские компании теряют заработок в Украине. Доходы увеличили только 11% – опрос ЕБА

Опрос проводился с 16 по 26 января 2023 года, участие в нем приняли 100 руководителей компаний-членов Европейской бизнес ассоциации

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
доход блекаут опрос еба ракетная атака
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 