Ветераны могут получить до 1 млн на собственный бизнес, заявки нужно подавать через Дию

Кабинет министров расширил проект "єРобота" и запускает новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно решению правительства, ветераны смогут получить грант от 250 000 грн до 1 млн грн. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 000 грн на развитие семейного бизнеса.

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Об изменениях для ветеранов рассказал глава правительства Денис Шмыгаль. Условия теперь таковы:

250 000 грн на собственный бизнес при создании в этом бизнесе не менее одного рабочего места;

500 000 грн гранта, который может получить член семьи участника боевых действий, при условии создания в новом бизнесе не менее двух рабочих мест за софинансирование 70% на 30%;

1 млн грн гранта, который может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее трех лет был зарегистрирован как ФОП. Главное условие – создать от четырех рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Софинансирование 70% на 30%.

Грантовые средства предприниматель может использовать для приобретения оборудования, сырья, материалов, аренду помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Заявления на получение грантов можно подавать с 10 апреля через портал Дия.

Также ветеранам предоставят доступ к переквалификации и обучению. Это программа специальных ваучеров по освоению новой профессии. Обучение ІТ-специальностям. Льготы для получения другого образования.

Кроме того, Кабмин разрешил выдавать гранты бизнесу, расположенному на территориях возможных боевых действий, сообщили в Минреинтеграции. В результате предприниматели с этих территорий получили доступ к следующим государственным программам: предоставление микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса; предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства; предоставление грантов для создания или развития тепличного хозяйства.

Перерабатывающие предприятия смогут брать доступные кредиты по программе 5-7-9%.

Наталія Софієнко

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