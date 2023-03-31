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Перерабатывающие предприятия смогут брать доступные кредиты по программе 5-7-9%

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 12:58
Перерабатывающие предприятия смогут брать доступные кредиты по программе 5-7-9% - Фото
Гривні (Фото: Depositphotos)

Правительство планирует расширить программу Доступные кредиты 5-7-9 на перерабатывающие предприятия, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Мы хотим до конца года структурировать фонд частных инвестиций при поддержке BlackRock и JPMorgan для того, чтобы иметь возможность привлекать концессионный капитал. Это и доступ к дешевым финансам, и с другой стороны – это проявление доверия иностранных инвесторов к Украине", – сказала министр экономики Юлия Свириденко.

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Она отметила, что этот год должен стать годом раннего восстановления. В этом контексте важно обеспечить украинскому бизнесу доступ к финансированию.

В Минэкономики убеждены, что развитие перерабатывающей промышленности и восстановление разрушенных предприятий позволит стране экспортировать продукцию с добавленной стоимостью и наполнять бюджет валютной выручкой.

Наталія Софієнко
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минэкономики Доступные кредиты 5-7-9
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