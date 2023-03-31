Перерабатывающие предприятия смогут брать доступные кредиты по программе 5-7-9%
Правительство планирует расширить программу Доступные кредиты 5-7-9 на перерабатывающие предприятия, сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Мы хотим до конца года структурировать фонд частных инвестиций при поддержке BlackRock и JPMorgan для того, чтобы иметь возможность привлекать концессионный капитал. Это и доступ к дешевым финансам, и с другой стороны – это проявление доверия иностранных инвесторов к Украине", – сказала министр экономики Юлия Свириденко.
Она отметила, что этот год должен стать годом раннего восстановления. В этом контексте важно обеспечить украинскому бизнесу доступ к финансированию.
В Минэкономики убеждены, что развитие перерабатывающей промышленности и восстановление разрушенных предприятий позволит стране экспортировать продукцию с добавленной стоимостью и наполнять бюджет валютной выручкой.
- 27 января 2023 года Кабмин расширил финансирование грантов для бизнеса за счет фонда восстановления.
- 8 февраля в Минэкономики заявили, что украинцы смогут взять еще 7000 грантов на развитие бизнеса в этом году. 24 февраля ЕС предложил 1500 грантов украинским предпринимателям на продвижение своих товаров в Европе.
- 30 марта Кабинет министров одобрил предоставление грантов бизнесу с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий.
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