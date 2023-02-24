ЕС дает 1500 грантов украинским предпринимателям на продвижение своих товаров в Европе

Европейский Союз предоставит 1500 грантов для украинского малого и среднего бизнеса в рамках программы "Единый рынок". Деньги пойдут для налаживания бизнес-связей с партнерами из Евросоюза, в частности для участия в выставках, сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на итоги встречи министра Юлии Свириденко с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

Также 430 грантов предназначены для молодых украинских предпринимателей, желающих изучать опыт ведения такого же бизнеса в ЕС.

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Сообщение о подаче заявок на эти гранты будет размещено на портале программы ЕС "Единый рынок" на следующей неделе.

Украина подписала соглашение об участии в программе "Единый рынок" в начале февраля во время визита в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Единый рынок" – это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанная на семь лет до 2027 года.

Программа упрощает доступ к европейским рынкам, направлена на создание благоприятной бизнес среды, развитие бизнеса, обеспечение конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.

Также программа помогает развитию предпринимательства, включая схемы менторства. Участники программы могут присоединиться к Европейской сети предприятий (EEN), программе "Эразмус" для молодых предпринимателей, совместным кластерным инициативам.

16 февраля 2023 года опрос показал, что малый бизнес недоволен экономической ситуацией, но все равно планирует расширяться.

22 февраля Украина перезапустила программу "Рука помощи": дают 100 000 грн под 0% на открытие бизнеса.

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Роман Бриль

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