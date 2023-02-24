UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС дает 1500 грантов украинским предпринимателям на продвижение своих товаров в Европе

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 16:20
ЕС дает 1500 грантов украинским предпринимателям на продвижение своих товаров в Европе - Фото
Министр экономики Юлия Свириденко и еврокоммисар Тьерри Бретон (Фото: Минэкономики/Facebook)

Европейский Союз предоставит 1500 грантов для украинского малого и среднего бизнеса в рамках программы "Единый рынок". Деньги пойдут для налаживания бизнес-связей с партнерами из Евросоюза, в частности для участия в выставках, сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на итоги встречи министра Юлии Свириденко с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.   

Также 430 грантов предназначены для молодых украинских предпринимателей, желающих изучать опыт ведения такого же бизнеса в ЕС. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Сообщение о подаче заявок на эти гранты будет размещено на портале программы ЕС "Единый рынок" на следующей неделе. 

Украина подписала соглашение об участии в программе "Единый рынок" в начале февраля во время визита в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.  

"Единый рынок" – это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанная на семь лет до 2027 года. 

Программа упрощает доступ к европейским рынкам, направлена на создание благоприятной бизнес среды, развитие бизнеса, обеспечение конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.  

Также программа помогает развитию предпринимательства, включая схемы менторства. Участники программы могут присоединиться к Европейской сети предприятий (EEN), программе "Эразмус" для молодых предпринимателей, совместным кластерным инициативам. 

Читайте также: Бункеры от Ахметова, дроны от ПриватБанка. Как бизнес помогал ВСУ за год войны.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз минэкономики малый бизнес Тьерри Бретон гранты ЕС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 