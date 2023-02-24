ЕС дает 1500 грантов украинским предпринимателям на продвижение своих товаров в Европе
Европейский Союз предоставит 1500 грантов для украинского малого и среднего бизнеса в рамках программы "Единый рынок". Деньги пойдут для налаживания бизнес-связей с партнерами из Евросоюза, в частности для участия в выставках, сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на итоги встречи министра Юлии Свириденко с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.
Также 430 грантов предназначены для молодых украинских предпринимателей, желающих изучать опыт ведения такого же бизнеса в ЕС.
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Сообщение о подаче заявок на эти гранты будет размещено на портале программы ЕС "Единый рынок" на следующей неделе.
Украина подписала соглашение об участии в программе "Единый рынок" в начале февраля во время визита в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Единый рынок" – это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанная на семь лет до 2027 года.
Программа упрощает доступ к европейским рынкам, направлена на создание благоприятной бизнес среды, развитие бизнеса, обеспечение конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.
Также программа помогает развитию предпринимательства, включая схемы менторства. Участники программы могут присоединиться к Европейской сети предприятий (EEN), программе "Эразмус" для молодых предпринимателей, совместным кластерным инициативам.
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