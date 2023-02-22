100 000 грн под 0% на открытие бизнеса: Украина перезапустила программу "Рука помощи"
Министерство социальной политики перезапускает программу "Рука помощи", которая направлена на содействие в открытии собственного дела трудоспособным украинцам из числа членов малообеспеченных семей. Программа предлагает беспроцентный кредит от государства на три года до 100 500 грн, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Кредит выдается на приобретение оборудования и материалов, необходимых для открытия или развития собственного дела.
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По истечении срока кредита необходимо будет вернуть всю сумму одним платежом или досрочно, по частям в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.
Деньги можно не возвращать, если предпринимателем уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи. И также в случае, когда в первый год с даты получения кредита трудоустроено по направлению центра занятости не менее двух человек из малообеспеченных семей не менее чем на два года.
Для получения такой помощи необходимо обратиться в ближайший центр занятости. Там подать требуемые документы в комиссию по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.
Комиссия рассматривает документы и – после заседания – направляет претенденту письменное уведомление о принятом решении. Если решение положительное, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как ФОП в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.
Программа "Рука помощи" была разработана совместно с Всемирным банком в 2016-2018 годах. В пилотном варианте была запущена во Львовской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черниговской областях и зарекомендовала себя как успешный социальный проект. За этот период 237 предпринимателей смогли завести собственное дело.
С началом полномасштабной войны программу временно свернули и восстановили только сейчас.
На реализацию программы государство выделило 9,6 млн грн.
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