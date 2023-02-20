Украина готовит новый инструмент для инвесторов – Шурма рассказал детали

Представители Украины работают с международными партнерами BlackRock и JP Morgan над формированием банка развития или фонда развития, которые станут первым локомотивом инвестиций в первые десятки-сотни проектов и помогут открыть Украину для всего мирового бизнеса. Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.

"Этот инструмент на финальной стадии, и в ближайшие месяцы он будет представлен сотням инвесторов со всего мира и в Украине", – сообщил Шурма.

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По его словам, фонд обеспечит прозрачность и безопасность для десятков и сотен проектов, и как часть пакетного решения будут предлагаться и проекты с экспортно-кредитными агентствами, и продукты страхования.

"То есть проект, который будет частично финансировать этот фонд (развития. — Ред.). Кроме того, что он будет давать определенную инвестицию в конкретный проект в размере 10-20-30-40%, он будет давать еще и сопутствующий продукт в виде покупки оборудования и страхования военного риска", – добавил Шурма.

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Наталія Софієнко

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