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Украина готовит новый инструмент для инвесторов – Шурма рассказал детали

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 10:35
Украина готовит новый инструмент для инвесторов – Шурма рассказал детали - Фото
Фото: depositphotos.com

Представители Украины работают с международными партнерами BlackRock и JP Morgan над формированием банка развития или фонда развития, которые станут первым локомотивом инвестиций в первые десятки-сотни проектов и помогут открыть Украину для всего мирового бизнеса. Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.

"Этот инструмент на финальной стадии, и в ближайшие месяцы он будет представлен сотням инвесторов со всего мира и в Украине", – сообщил Шурма.

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По его словам, фонд обеспечит прозрачность и безопасность для десятков и сотен проектов, и как часть пакетного решения будут предлагаться и проекты с экспортно-кредитными агентствами, и продукты страхования.

"То есть проект, который будет частично финансировать этот фонд (развития. — Ред.). Кроме того, что он будет давать определенную инвестицию в конкретный проект в размере 10-20-30-40%, он будет давать еще и сопутствующий продукт в виде покупки оборудования и страхования военного риска", – добавил Шурма.

Читайте также: Вопрос на $700 млрд. Скоро мы представим инвесторам фонд или банк развития – Ростислав Шурма

Наталія Софієнко
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инвестиции в Украину Ростислав Шурма﻿
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