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Собственное дело: украинцы смогут взять еще 7000 грантов на развитие бизнеса в этом году

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 13:22
Собственное дело: украинцы смогут взять еще 7000 грантов на развитие бизнеса в этом году - Фото
Иллюстративное фото бизнеса (Фото - depositphotos.com)

В 2023 году правительство выделяет на программу микрогрантов "Собственное дело" 1,8 млрд грн, что позволит выдать более 7000 микрогрантов на начало и развитие бизнеса. Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире Национального телемарафона.

По ее словам, в прошлом году по этой программе микрогранты получили 3300 предпринимателей, которые создадут более 8000 рабочих мест.

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"Программа микрогрантов наиболее популярна среди грантовых программ проекта "єРобота", и первая в этом году волна подачи заявок на микрогрант стартовала 1 февраля", – уточнила Бережная.

За неделю украинцы уже подали через портал Дия более 200 заявок на получение средств. Сумма микрогранта составляет от 50000 до 250000 грн. Деньги можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может бизнесмен с опытом и без.

Наталія Софієнко
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єРобота правительство собственное дело помощь бизнесу
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