Кабмин расширил программу грантов и кредиты 5-7-9% на бизнес из прифронтовых районов

Кабинет министров одобрил предоставление грантов бизнесу с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

️К примеру, к таким территориям относится значительная часть Харьковской области, но там не прекращается экономическая и бизнес-активность, объясняют в министерстве.

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Ограничения на подачу заявки на гранты предусмотрены только для предпринимателей, которые ведут бизнес на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, для которых не определена дата завершения оккупации, согласно приказу Минреинтеграции.

Принятые изменения касаются государственных программ по предоставлению микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса, садоводства, ягодничества и виноградарства, тепличного хозяйства.

Также Кабмин утвердил порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей.

В зависимости от количества наемных работников ветераны смогут получить грантовые средства в сумме от 250 000 грн до 1 млн грн.

Дополнительно Кабмин разрешил предпринимателям с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий участвовать в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщается на правительственном портале.

Доступ прифронтового бизнеса к программам будет способствовать их экономическому возрождению и трудоустройству внутренних переселенцев и местных жителей, уверены в правительстве.

27 января 2023 года Кабмин расширил финансирование грантов для бизнеса єРобота за счет фонда восстановления.

8 февраля в Минэкономики заявили, что украинцы смогут взять еще 7000 грантов на развитие бизнеса в этом году.

24 февраля ЕС предложил 1500 грантов украинским предпринимателям на продвижение своих товаров в Европе.

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Роман Бриль

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