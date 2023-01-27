Кабмин расширил финансирование грантов для бизнеса єРобота за счет фонда восстановления

Кабинет министров соответствующим постановлением разрешил использовать деньги "Фонда восстановления и трансформации экономики" для финансирования грантов для бизнеса єРобота. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В Национальном банке Украины создан специальный счет "Фонд восстановления и трансформации экономики". Мы предлагаем использовать средства с этого счета для предоставления грантов на переработку в рамках программы єРобота", — сказал Шмыгаль.

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По его словам, благодаря средствам фонда будут организованы и расширены десятки перерабатывающих предприятий и созданы тысячи новых рабочих мест.

Премьер уточнил, что уже более 2000 бизнесов по всей стране были созданы благодаря программе єРобота.

"Фонд восстановления и трансформации экономики" был создан в марте прошлого года. Его цель — аккумулироваться и направлять средства международных партнеров на проекты по трансформации экономики.

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Роман Бриль

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