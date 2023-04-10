Верховная Рада пытается реанимировать закон об "инвестнянях". Расширила льготы
Депутаты Верховной Рады 252 голосами приняли за основу изменения к Закону "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", известный как закон об "инвестнянях". Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Изменения направлены на совершенствование законодательства о государственной поддержке крупных инвестиционных проектов в Украине.
Документ вводит новую форму государственной поддержки, а именно частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры.
Также теперь инвестору предоставляется возможность приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от инвестиций.
Уменьшен предельный размер инвестиций и обязательства по созданию новых рабочих мест. Это позволит привлечь не только крупных, но и средних инвесторов.
Инвесторам расширили сроки доработки документов без возврата полного пакета документов после подачи заявки на инвестиционный проект.
На конец 2021 года офис "инвестнянь" получил от потенциальных инвесторов заявок на $2 млрд. Большинство эти проектов так и не были реализованы из-за начала полномасштабной войны.
- 1 июля 2020 года Офис президента представил законопроект об "инвестиционных нянях".
- 18 октября 2022 года Кабмин анонсировал обновление закона об "инвестнянях". Порог инвестиций снизят до 12 млн евро.
- 23 февраля 2023 года Эпицентр К и ирландская Kingspan подписали меморандумы об "инвестнянях" на $370 млн.
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