Верховная Рада пытается реанимировать закон об "инвестнянях". Расширила льготы

Депутаты Верховной Рады 252 голосами приняли за основу изменения к Закону "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", известный как закон об "инвестнянях". Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Изменения направлены на совершенствование законодательства о государственной поддержке крупных инвестиционных проектов в Украине.

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Документ вводит новую форму государственной поддержки, а именно частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры.

Также теперь инвестору предоставляется возможность приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от инвестиций.

Уменьшен предельный размер инвестиций и обязательства по созданию новых рабочих мест. Это позволит привлечь не только крупных, но и средних инвесторов.

Инвесторам расширили сроки доработки документов без возврата полного пакета документов после подачи заявки на инвестиционный проект.

На конец 2021 года офис "инвестнянь" получил от потенциальных инвесторов заявок на $2 млрд. Большинство эти проектов так и не были реализованы из-за начала полномасштабной войны.

1 июля 2020 года Офис президента представил законопроект об "инвестиционных нянях".

18 октября 2022 года Кабмин анонсировал обновление закона об "инвестнянях". Порог инвестиций снизят до 12 млн евро.

23 февраля 2023 года Эпицентр К и ирландская Kingspan подписали меморандумы об "инвестнянях" на $370 млн.

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Роман Бриль

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