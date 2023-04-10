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Верховная Рада пытается реанимировать закон об "инвестнянях". Расширила льготы

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 18:54
Верховная Рада пытается реанимировать закон об
Фото: Слуга народа/Facebook

Депутаты Верховной Рады 252 голосами приняли за основу изменения к Закону "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", известный как закон об "инвестнянях". Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.   

Изменения направлены на совершенствование законодательства о государственной поддержке крупных инвестиционных проектов в Украине. 

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Документ вводит новую форму государственной поддержки, а именно частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры. 

Также теперь инвестору предоставляется возможность приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от инвестиций. 

Уменьшен предельный размер инвестиций и обязательства по созданию новых рабочих мест. Это позволит привлечь не только крупных, но и средних инвесторов. 

Инвесторам расширили сроки доработки документов без возврата полного пакета документов после подачи заявки на инвестиционный проект. 

На конец 2021 года офис "инвестнянь" получил от потенциальных инвесторов заявок на $2 млрд. Большинство эти проектов так и не были реализованы из-за начала полномасштабной войны.

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Роман Бриль
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