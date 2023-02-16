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Израиль предоставит кредитные гарантии на $200 млн под проекты в Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 18:18
Израиль предоставит кредитные гарантии на $200 млн под проекты в Украине - Фото
Фото: Dmytro Kuleba/Twitter

Израиль предоставит кредитные гарантии на $200 млн для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает агентство Интерфакс-Украина.   

Кредитными гарантиями могут воспользоваться компании из Израиля, которые решат реализовывать свои проекты в Украине, уточнил министр. 

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"В течение прошлого года Израиль оказал значительную гуманитарную помощь Украине, в частности, развертывание полевого госпиталя Shining Star", – напомнил Коэн. 

Министр также заверил, что Израиль намерен продолжить поддержку Украины. В частности, Коэн объявил, что Израиль поможет Украине "разработать "умную" систему раннего предупреждения". 

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину в эти трудные времена", – подытожил министр. 

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Роман Бриль
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Израиль помощь Украине кредитные гарантии Эли Коэн
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