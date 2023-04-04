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Немецкие компании получили инвестгарантии в Украине. Bayer и Fixit готовы расширяться

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 11:53
Немецкие компании получили инвестгарантии в Украине. Bayer и Fixit готовы расширяться - Фото
Роберт Хабек (Фото: ЕРА)

Министр экономики Германии Роберт Хабек завил в интервью телеканалу ZDF, что немецкое правительство предоставит гарантии компаниям, которые будет инвестировать в Украину во время войны.  

Инвестиционные гарантии будут применяться в случае разрушений, например, после ракетных ударов, производственных мощностей немецких компаний в Украине. 

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"Обычно мы так не делаем, но в этом случае сделаем", – цитирует министра DW. 

По словам Хабека, немецкий фармгигант Bayer уже готов инвестировать в Украину 60 млн евро. Также строительная компания Fixit почти вдвое расширит свои мощности по производству стройматериалов в Украине. 

Министр добавил, что Германия рассматривает Украину как альтернативу российскому рынку, потерянному для немецких компаний. 

"Мы много инвестировали в Россию, и рынок был потерян. Теперь можно поискать другие рынки – почему бы не Украина?" – сказал министр после визита в Киев 3 апреля. 

Чтобы немецкие компании массово зашли в Украину, необходимо создать для этого благоприятные инвестиционные условия и получить гарантии со стороны государства, считает министр.  

Роман Бриль
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