Немецкие компании получили инвестгарантии в Украине. Bayer и Fixit готовы расширяться
Министр экономики Германии Роберт Хабек завил в интервью телеканалу ZDF, что немецкое правительство предоставит гарантии компаниям, которые будет инвестировать в Украину во время войны.
Инвестиционные гарантии будут применяться в случае разрушений, например, после ракетных ударов, производственных мощностей немецких компаний в Украине.
"Обычно мы так не делаем, но в этом случае сделаем", – цитирует министра DW.
По словам Хабека, немецкий фармгигант Bayer уже готов инвестировать в Украину 60 млн евро. Также строительная компания Fixit почти вдвое расширит свои мощности по производству стройматериалов в Украине.
Министр добавил, что Германия рассматривает Украину как альтернативу российскому рынку, потерянному для немецких компаний.
"Мы много инвестировали в Россию, и рынок был потерян. Теперь можно поискать другие рынки – почему бы не Украина?" – сказал министр после визита в Киев 3 апреля.
Чтобы немецкие компании массово зашли в Украину, необходимо создать для этого благоприятные инвестиционные условия и получить гарантии со стороны государства, считает министр.
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