Германия расширила гарантии своим компаниям, инвестирующим в Украину
Федеральное правительство Германии объявило о новом пакете гарантий для немецких компаний, инвестирующих в Украину во время войны. Об этом сообщает издание tagesschau со ссылкой на заявление министра экономики Роберта Хабека.
В частности, правительство будет покрывать так называемые конверсионные и трансфертные риски процентных платежей по займам, подобным акциям. Это долгосрочные кредиты, которые немецкие компании часто используют — в дополнение к обычному долевому участию — для финансирования своих дочерних компаний в Украине.
"Мы хотим создать условия и нарастить потенциал, пока война еще продолжается. В то же время это сигнал доверия и солидарности", — цитирует издание министра.
Хабек добавил, что чем теснее экономические связи с Украиной, тем быстрее страна сможет восстановиться.
С апреля Германия уже предоставляет инвестиционные гарантии в случае разрушений производственных мощностей немецких компаний в Украине, например, после российских ракетных ударов.
- 18 апреля 2023 года Япония первой внесла деньги на покрытие военных рисков при инвестициях в Украину.
- 25 мая Верховная Рада поддержала страхование инвестиций от военных рисков.
- 21 июня немецкому банку увеличили гарантии страхования военных рисков в Украине.
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