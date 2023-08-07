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Германия расширила гарантии своим компаниям, инвестирующим в Украину

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 14:16
Германия расширила гарантии своим компаниям, инвестирующим в Украину - Фото
Роберт Хабек (Фото - EPA)

Федеральное правительство Германии объявило о новом пакете гарантий для немецких компаний, инвестирующих в Украину во время войны. Об этом сообщает издание tagesschau со ссылкой на заявление министра экономики Роберта Хабека.   

В частности, правительство будет покрывать так называемые конверсионные и трансфертные риски процентных платежей по займам, подобным акциям. Это долгосрочные кредиты, которые немецкие компании часто используют — в дополнение к обычному долевому участию — для финансирования своих дочерних компаний в Украине. 

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"Мы хотим создать условия и нарастить потенциал, пока война еще продолжается. В то же время это сигнал доверия и солидарности", — цитирует издание министра. 

Хабек добавил, что чем теснее экономические связи с Украиной, тем быстрее страна сможет восстановиться. 

С апреля Германия уже предоставляет инвестиционные гарантии в случае разрушений производственных мощностей немецких компаний в Украине, например, после российских ракетных ударов.  

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Роман Брыль
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