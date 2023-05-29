Верховная Рада поддержала страхование инвестиций от военных рисков

Депутаты Верховной Рады 252 голосами приняли за основу законопроект N9015 по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Документ разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во время военных действий и послевоенного восстановления.

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Инициатива предусматривает поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного (в том числе и оборонно-промышленного) сектора, а также создание новых рабочих мест и наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов, что приведет к усилению сил обороны Украины.

Документ предлагает внести изменения в закон о финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности и устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством (ЭКА), в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

ЭКА занимается, в том числе, страхованием экспортных кредитов для украинских компаний. По данным минэкономики, по состоянию на 26 мая ЭКА уже поддержало товарный экспорт на 1,24 млрд грн. Страховая ответственность ЭКА при этом составила 312 млн грн.

В общей сложности сумма поддержанного экспорта в рамках портфеля продуктов ЭКА составила 4,43 млрд грн. Из которых 4,31 млрд грн – это сумма экспорта, поддержанного совместно с банками-партнерами.

Также экспортеры застраховали финансовые риски внешнеэкономических договоров на сумму 68,6 млн грн.

Экспортно-кредитное агентство основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета министров. Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале ЭКА, осуществляет Кабмин через уполномоченный орган управления – Министерство экономики Украины.

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