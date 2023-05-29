UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховная Рада поддержала страхование инвестиций от военных рисков

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 17:27
Верховная Рада поддержала страхование инвестиций от военных рисков - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Депутаты Верховной Рады 252 голосами приняли за основу законопроект N9015  по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев

Документ разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во время военных действий и послевоенного восстановления.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Инициатива предусматривает поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного (в том числе и оборонно-промышленного) сектора, а также создание новых рабочих мест и наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов, что приведет к усилению сил обороны Украины. 

Документ предлагает внести изменения в закон о финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности и устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством (ЭКА), в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления. 

ЭКА занимается, в том числе, страхованием экспортных кредитов для украинских компаний. По данным минэкономики,  по состоянию на 26 мая ЭКА уже поддержало товарный экспорт на 1,24 млрд грн. Страховая ответственность ЭКА при этом составила 312 млн грн.    

В общей сложности сумма поддержанного экспорта в рамках портфеля продуктов ЭКА составила 4,43 млрд грн. Из которых 4,31 млрд грн – это сумма экспорта, поддержанного совместно с банками-партнерами. 

Также экспортеры застраховали финансовые риски внешнеэкономических договоров на сумму 68,6 млн грн. 

Экспортно-кредитное агентство основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета министров. Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале ЭКА, осуществляет Кабмин через уполномоченный орган управления – Министерство экономики Украины. 
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 
Роман Брыль
верховная радаЭкспортно-кредитное агентствострахование инвестицийвоенные риски
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 