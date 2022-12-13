Украина использует 1 млрд евро от Франции на страхование военных и кредитных рисков

Украина может использовать до 1 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи Франции в 1,2 млрд евро на страхование военных и кредитных рисков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики по итогам встречи министра Юлии Свириденко с заместителя генерального директора Госказначейства Франции Мюриэль Лаку-Лабарт.

Гарантирование кредитных рисков требует привлечения к проектам французского бизнеса на уровне 20%. Все риски будут покрыты Bpifrance – экспортно-кредитным агентством Франции.

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"Это будет долгосрочное и дешевое кредитование. И что важно для нас — есть возможность высокого уровня локализации", — уточнила Свириденко.

Что касается страхования военных рисков, то у Bpifrance пока нет соответствующих инструментов. Французское правительство прислушается к предложениям Украины, поэтому готово рассмотреть и внедрить такие инструменты в ближайшее время, добавила Свириденко.

Оставшиеся 200 млн евро пакета помощи Франции будут использованы Украиной в виде прямого кредитования от Казначейства Франции. Условием для кредитования является привлечение к реализации соответствующих проектов французских производителей и подрядчиков на уровне как минимум 50%.

Украина и Франция договорились о пакете помощи в 1,2 млрд евро еще в феврале 2022 года, за несколько недель до начала военной агрессии России.

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Роман Бриль

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