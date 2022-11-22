UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Франция выделяет Украине 100 млн евро льготного кредита на бюджетные расходы

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 16:47
Франция выделяет Украине 100 млн евро льготного кредита на бюджетные расходы - Фото
Фото: depositphotos.com

Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро для финансирования расходов общего фонда государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Украина закрепила условия кредита постановлением Кабмина от 18 ноября, говорится в сообщении. 

Согласно условиям на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых. 

Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора. 

Французское агентство развития (AFD) – государственное учреждение, осуществляющее деятельность в целях борьбы с бедностью и содействия развитию в 115 странах. На данный момент реализовывает около 4000 проектов. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
франция Минфин поддержка Украины расходы бюджета льготный кредит Французское Агентство Развития
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 