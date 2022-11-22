Франция выделяет Украине 100 млн евро льготного кредита на бюджетные расходы
Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро для финансирования расходов общего фонда государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Украина закрепила условия кредита постановлением Кабмина от 18 ноября, говорится в сообщении.
Согласно условиям на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых.
Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора.
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