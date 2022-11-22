Франция выделяет Украине 100 млн евро льготного кредита на бюджетные расходы

Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро для финансирования расходов общего фонда государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Украина закрепила условия кредита постановлением Кабмина от 18 ноября, говорится в сообщении.

Согласно условиям на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых.

Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора.

Французское агентство развития (AFD) – государственное учреждение, осуществляющее деятельность в целях борьбы с бедностью и содействия развитию в 115 странах. На данный момент реализовывает около 4000 проектов.

14 ноября Британия выделила 5 млн фунтов стерлингов на восстановление энергосистемы Украины.

22 ноября Европейская комиссия объявила о 2,5 млрд евро макрофина для Украины.

22 ноября Укргазбанк договорился с ЕБРР о 25 млн евро кредита на поддержку украинского бизнеса.

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Роман Бриль

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