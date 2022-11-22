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Европейская комиссия выделяет Украине еще 2,5 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 13:00
Европейская комиссия выделяет Украине еще 2,5 млрд евро - Фото
Урсула фон дер Ляєн (Фото - Twitter vonderleyen)

Украина получит от Европейской комиссии еще 2,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро на 2022 год. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Европейская комиссия выделяет Украине еще 2,5 млрд евро. Мы планируем 18 млрд евро на 2023 год с регулярным выделением средств. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, что приведет к успешной реконструкции", — говорится в сообщении.

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Глава ЕК заверила, что Европа будет продолжать поддерживать Украину, сколько будет нужно.

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Наталія Софієнко
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Урсула фон дер Ляен﻿ помощь Украине еврокомиссия
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