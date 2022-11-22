Европейская комиссия выделяет Украине еще 2,5 млрд евро
22.11.2022, 13:00
Урсула фон дер Ляєн (Фото - Twitter vonderleyen)
Украина получит от Европейской комиссии еще 2,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро на 2022 год. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Европейская комиссия выделяет Украине еще 2,5 млрд евро. Мы планируем 18 млрд евро на 2023 год с регулярным выделением средств. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, что приведет к успешной реконструкции", — говорится в сообщении.
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Глава ЕК заверила, что Европа будет продолжать поддерживать Украину, сколько будет нужно.
- 4 ноября ЕС заложил финансовую помощь Украине регулярной в бюджет на 2023 год.
- 9 ноября Еврокомиссия подала план макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро.
- 16 ноября Домбровскис заявил, что Украина получит 2,5 млрд евро макрофина от ЕС на этой неделе. Еще 0,5 млрд евро – в декабре.
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