Украина получит от Европейской комиссии еще 2,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро на 2022 год. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Европейская комиссия выделяет Украине еще 2,5 млрд евро. Мы планируем 18 млрд евро на 2023 год с регулярным выделением средств. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, что приведет к успешной реконструкции", — говорится в сообщении.

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Глава ЕК заверила, что Европа будет продолжать поддерживать Украину, сколько будет нужно.

4 ноября ЕС заложил финансовую помощь Украине регулярной в бюджет на 2023 год.

9 ноября Еврокомиссия подала план макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро.

16 ноября Домбровскис заявил, что Украина получит 2,5 млрд евро макрофина от ЕС на этой неделе. Еще 0,5 млрд евро – в декабре.

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Наталія Софієнко

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