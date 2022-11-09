Еврокомиссия представила план макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро

Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в течение 2023 года. Об этом сообщается на ее сайте.

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"Сегодня мы положили начало новому инструменту финансовой поддержки, чтобы обеспечить стабильное и прогнозируемое финансирование Украины в 2023 году. Инструмент будет содержать долгосрочные займы на очень выгодных условиях объемом до 18 млрд евро в рамках нашей непоколебимой поддержки Украины", – заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

Деньги будут выделять примерно одинаковыми траншами – по 1,5 млрд евро ежемесячно.

Благодаря им Украина сможет выплачивать зарплаты и пенсии, поддерживать работу основных государственных услуг, таких как больницы, школы, жилье для переселенцев, и восстанавливать критически важную инфраструктуру, разрушенную Россией во время войны.

Займы нужно будет вернуть в течение 35 лет, первые выплаты начнутся с 2033 года. Уплату процентов Евросоюз собирается взять на себя.

Страны-члены ЕС и третьи страны смогут вносить дополнительные деньги, которые будут направляться в Украину через бюджет Евросоюза.

Условием для получения Украиной макрофинансовой помощи будет проведение отраслевых и институциональных реформ, в том числе антикоррупционной и судебной, сохранение верховенства права, надлежащее управление и модернизация национальных и местных институтов.

Деньги для ссуд Еврокомиссия предлагает привлекать на рынках капитала по стратегии диверсифицированного финансирования.

Предложение Еврокомиссии должны утвердить Европарламент и Совет Европейского Союза.

"Очень важная инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит $38 млрд. Спасибо Урсуле фон дер Ляйен за лидерство, а также Валдису Домбровскису и Правительству Чехии за решительное адвокатирование этой инициативы в ЕС. Ожидаем положительного решения Европейского Парламента и Совета ЕС", – прокомментировал инициативу ЕК премьер-министр Денис Шмыгаль.

Представитель Венгрии заявил министрам финансов ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине.

Андрій Водяний

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