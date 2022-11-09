Венгрия блокирует пакет помощи Украине на 18 млрд евро от Евросоюза

Венгрия заявила министрам финансов ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По словам источников, министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что его страна не будет голосовать за те решения по пакету помощи Украине, которые требуют одобрения всех 27 правительств стран Евросоюза.

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Ожидается, что сегодня, 9 ноября, Еврокомиссия объявит о программе льготных кредитов для финансирования украинского бюджета в размере до 1,5 млрд евро в месяц, или 18 млрд евро на весь следующий год.

Для выделения средств Украине необходимо внести изменения в бюджет ЕС, что требует дополнительного согласования.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет вносить финансовый вклад в долгосрочный совместный кредит Евросоюза для поддержки государственного бюджета Украины.

"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования Евросоюза в этой сфере", — сказал Сийярто на встрече министров иностранных дел Центральноевропейской инициативы в Болгарии.

25 октября Евросоюз согласился финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц.

7 ноября Венгрия отказалась внести свой вклад в европейский кредит Украине в €18 млрд.

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Роман Бриль

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