Мы уже достаточно помогли: Венгрия не даст денег на европейский кредит Украине в €18 млрд

Венгрия не будет вносить финансовый вклад в долгосрочный совместный кредит Евросоюза для поддержки государственного бюджета Украины в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет издание Portfolio.

"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования Евросоюза в этой сфере", — сказал Сийярто на встрече министров иностранных дел Центральноевропейской инициативы в Болгарии.

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Заявление Сийярто прозвучало после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о программе финансовой помощи Украине на 2023 год. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до 1,5 млрд евро в месяц, или 18 млрд евро на весь следующий год.

Сийярто также добавил, что Венгрия уже оказывала финансовую поддержку Украине через совместные заимствования в период пандемии Covid-19.

"Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса и этого более чем достаточно", — завил Сийярто.

Глава венгерского МИД отметил, что его государство потратило сотни миллионов евро на поддержку здравоохранения, образования, учреждений культуры и церквей в Украине, и эта помощь была принята еще до начала войны.

17 октября Австрия и Венгрия отказались участвовать в учебной миссии для ВСУ. Причины у них разные.

21 октября Венгрия добилась исключения из возможного потолка цен на газ.

25 октября Евросоюз согласился финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц.

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Роман Бриль

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