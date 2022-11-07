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Мы уже достаточно помогли: Венгрия не даст денег на европейский кредит Украине в €18 млрд

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 18:46
Мы уже достаточно помогли: Венгрия не даст денег на европейский кредит Украине в €18 млрд - Фото
Петер Сийярто (Фото: Martin Divisek/ЕРА)

Венгрия не будет вносить финансовый вклад в долгосрочный совместный кредит Евросоюза для поддержки государственного бюджета Украины в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет издание Portfolio.  

"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования Евросоюза в этой сфере", — сказал Сийярто на встрече министров иностранных дел Центральноевропейской инициативы в Болгарии. 

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Заявление Сийярто прозвучало после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о программе финансовой помощи Украине на 2023 год. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до 1,5 млрд евро в месяц, или 18 млрд евро на весь следующий год. 

Сийярто также добавил, что Венгрия уже оказывала финансовую поддержку Украине через совместные заимствования в период пандемии Covid-19. 

"Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса и этого более чем достаточно", — завил Сийярто. 

Глава венгерского МИД отметил, что его государство потратило сотни миллионов евро на поддержку здравоохранения, образования, учреждений культуры и церквей в Украине, и эта помощь была принята еще до начала войны.  

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Роман Бриль
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Венгрия еврокомиссия кредит ЕС финансовая поддержка Украины
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