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Евросоюз готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц – фон дер Ляйен

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25.10.2022, 11:05
Евросоюз готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц – фон дер Ляйен - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Twitter / vonderleyen)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила, что ЕС будет ежемесячно выделять Украине по 1,5 млрд евро для финансирования дефицита государственного бюджета. Об этом она заявила на открытии международной конференции по вопросам обновления Украины во вторник.

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По ее словам, Украина с начала 2022 года уже получила от Европейского Союза более 19 млрд евро финансовой помощи, не считая военных поставок, но этого недостаточно.

Из-за войны Украине нужно от 3 млрд до 5 млрд евро ежемесячно для покрытия бюджетных расходов, таких как выплата и пенсии.

"Я верю, что Европейский Союз должен взять на себя справедливую долю, поэтому я работаю со странами-членами, чтобы ЕС поддержал Украину в размере до 1,5 млрд евро ежемесячно в течение войны. В общей сложности это составит около 18 млрд евро в 2023 году" – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины.

"Каждый евро, каждый доллар, каждый фунт, каждая иена, которые мы потратим, – это инвестиция не только в Украину, но и в демократические ценности по всему миру", – сказала президент Еврокомиссии.

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Андрій Водяний
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