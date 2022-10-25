Евросоюз готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила, что ЕС будет ежемесячно выделять Украине по 1,5 млрд евро для финансирования дефицита государственного бюджета. Об этом она заявила на открытии международной конференции по вопросам обновления Украины во вторник.

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По ее словам, Украина с начала 2022 года уже получила от Европейского Союза более 19 млрд евро финансовой помощи, не считая военных поставок, но этого недостаточно.

Из-за войны Украине нужно от 3 млрд до 5 млрд евро ежемесячно для покрытия бюджетных расходов, таких как выплата и пенсии.

"Я верю, что Европейский Союз должен взять на себя справедливую долю, поэтому я работаю со странами-членами, чтобы ЕС поддержал Украину в размере до 1,5 млрд евро ежемесячно в течение войны. В общей сложности это составит около 18 млрд евро в 2023 году" – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины.

"Каждый евро, каждый доллар, каждый фунт, каждая иена, которые мы потратим, – это инвестиция не только в Украину, но и в демократические ценности по всему миру", – сказала президент Еврокомиссии.

2 октября стало известно, что США готовы к концу войны предоставлять Украине ежемесячно $1,5 млрд для финансирования бюджета и ожидают от Евросоюза предоставления соразмерных сумм.

Также Украина договаривается с МВФ о долгосрочной программе поддержки финансов и дополнительной экстренной помощи на время переговоров.

В середине сентября Министерство финансов подало в Верховную Раду проект бюджета с триллионным дефицитом. Министр Сергей Марченко пояснил, что правительство рассчитывает на $38 млрд от партнеров.

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Андрій Водяний

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