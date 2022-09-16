Марченко: Если партнеры предоставят $38 млрд в 2023 году, обойдемся без эмиссии НБУ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство надеется обойтись без эмиссионного финансирования государственного бюджета в 2023 году, но для этого Украина должна гарантированно получить $38 млрд от партнеров. Об этом он сказал в четверг в эфире единого телемарафона.

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"Если мы сможем гарантированно получить $38 млрд от наших партнеров, злоупотреблять гиперинфляцией и другими факторами, залезать в карманы украинцев через выкуп облигаций Нацбанком, через другие риски – девальвацию и гиперинфляцию – мы не будем", – цитирует Марченко Интерфакс-Украина.

"Но такая опция существует. В этом году мы ею пользуемся, потому что сложная ситуация. Конечно, посмотрим, как мы сможем обойтись без этого", – сказал он.

Из-за войны в Украине возник огромный дефицит государственного бюджета в размере около $5 млрд на месяц. Часть денег предоставляет Национальный банк путем эмиссионного финансирования через покупку гособлигаций.

В 2023 году правительство планирует снизить дефицит госбюджета примерно до $3 млрд в месяц и рассчитывает на его финансирование США, Международным валютным фондом и ЕС.

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Андрій Водяний

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