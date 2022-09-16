Украине нужно еще 1,5 трлн грн, но Запад не дает гарантий. Как будем выживать в 2023 году

В 2023 году государство хочет потратить на безопасность и оборону рекордные 1,14 трлн грн, а всего в проект бюджета правительство заложило 2,57 трлн грн расходов. При чем доходов, согласно проекту, хватит лишь на половину расходов. Вторую половину покроют заимствования. Преимущественно — внешними (1,426 трлн грн).

Дефицит бюджета в следующем году правительство видит на уровне около $3 млрд ежемесячно. Львиную долю — минимум $38 млрд — должны покрывать деньги партнеров. 12 млрд евро от ЕС, столько же от МВФ и $1,5 млрд ежемесячно от США, рассказывал об ожиданиях премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сейчас Украина продолжает регулярно получать финансирование: например, в сентябре Европарламент согласовал выделение 4 млрд евро, а МВФ — $1,4 млрд экстренной помощи.

Впрочем, относительно следующего года нет никакой конкретики от потенциальных доноров. Какие перспективы Украины в привлечении международной помощи и почему она так важна — в материале LIGA.net.

Ожидание vs реальность

Украине нужно минимум $38 млрд, чтобы в следующем году Нацбанку не приходилось печатать гривню, заявлял министр финансов Сергей Марченко.

Но пока конкретных договоренностей с партнерами о помощи на 2023 год нет. А опыт 2022 года показывает, что реальность всегда меньше ожиданий украинских чиновников.

Огромные потребности С февральского вторжения Украина получила $17,5 млрд внешней помощи (половина — гранты), а до конца года рассчитывает на еще $13,5 млрд. Даже если их дадут, это будет $31 млрд за 10 месяцев войны. Для покрытия бюджетного дефицита нужно было $5 млрд ежемесячно. Пока рекордным по объему помощи был август — $4,6 млрд.

Как указал заместитель исполнительного директора ЕБРР Артем Шевалев во время дискуссии в Центре экономической стратегии (ЦЭС), за полгода войны так и не удалось настроить эффективную координацию между донорами, в частности, потому что есть фактически восемь игроков (страны "Большой семерки" и Еврокомиссия), и у каждого своя повестка дня.

"Возникает ситуация, когда МВФ за неделю одобряет программу, ЕБРР — в течение двух недель, а условное министерство финансов "семерки" (не хочу называть конкретные страны) не может родить документы, чтобы профинансировать $50 млн. Это, честно говоря, грустно и стыдно", — говорит он.

Печатный станок

Так что если потребности Украины будут профинансированы не полностью, власти придется снова включать печатный станок НБУ. В этом году он уже напечатал 315 млрд грн. Но интересно, что на инфляцию и стабильность гривни это почти не влияет, говорит исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Дело в том, что эта напечатанная гривневая масса попадает на межбанк, где тот же Нацбанк выкупает ее за валюту из резервов. "Вот такой он бесхитростный круговорот гривневой эмиссии в природе", — объясняет Боярчук.

А валюта в резервах Украины пополняется благодаря той же финансовой помощи западных партнеров. Пока ее поступает больше, чем НБУ "сжигает" на межбанке, и, как отмечает Боярчук, "держим кулаки, чтобы рука дающего не переставала давать".

Так что от количества помощи Западу зависит не только возможность профинансировать расходы бюджета, но и цены, которые мы видим в магазинах. По подсчетам группы ICU, для сохранения резервов нам хватит $20 млрд помощи в 2023 году.

Детальнее об этом мы рассказывали в материале.

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Госдолг растет

Во время упомянутой дискуссии в ЦЭС заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован указал на еще один нюанс западной помощи.

"МВФ, Всемирный банк и другие МФО выдают кредиты. А вопрос в том, что нам нужны гранты, а не кредиты. Гранты могут выдавать бюджеты стран, в которые нужно заложить эти средства. Это могут делать G7. Ну пожалуй, G7+, потому что кроме "семерки" есть еще Нидерланды и другие западные страны", — пояснил он.

Дело в том, что из-за войны Украина резко увеличивает свою долговую нагрузку, что, в частности, может стать серьезным препятствием для послевоенного восстановления в будущем. Если к концу 2021 года госдолг составлял 51,1% от ВВП, то в проекте бюджета на 2023 год заложено 100,1%.

"Кредиты убьют Украину, мы не сможем столько выплачивать, как это было раньше, потому что у нас очень упала экономика — на 35%", — подчеркнул Рашкован.

Поэтому для восстановления Украине потребуются уже десятки миллиардов грантов. Артем Шевалев выразил сомнение, что они будут: "Правительствам нужно объяснять своим налогоплательщикам, куда уходят деньги. При всей поддержке европейцев и американцев, как говорится, свой карман ближе".

Однако есть и другие источники. Украинский Минюст рассчитывает получить не менее $300 млрд репараций от России. И это только замороженные резервы РФ. А есть еще замороженное имущество российских госкомпаний и олигархов, поэтому сумма может возрасти.

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Якорь от МВФ

Пока от стран-партнеров нет конкретики относительно 2023 года, Украина пытается договориться о новой программе МВФ, ведь сотрудничество с Фондом крайне важно для получения помощи и из других источников.

"Все ориентируются на МВФ как на якорного инвестора", – говорил Сергей Марченко. То есть наличие программы с Фондом упростит переговоры с остальными партнерами, в первую очередь с США и Еврокомиссией, уточнил он.

В последние месяцы переговоры с МВФ буксуют, на что, в частности, 10 сентября пожаловался Шмыгаль. Мол, Фонд "ведет себя пассивно" в отношении Украины.

Но накануне прогресс появился — президент Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Помимо экстренной помощи в $1,4 млрд, которую получит Украина, они обсудили новую долгосрочную программу финансовой помощи.

В тот же день Владислав Рашкован отметил, что "есть отдельный план, по которому мы сейчас работаем". Он уверен, что программу для Украины МВФ поддержит, однако детали переговоров раскрывать отказался.

По словам Георгиевой, "на протяжении следующих недель" миссия Фонда установит контакт с экономической группой Украины.

Также 25 октября в Германии состоится встреча Украины с донорами, в которой примут участие министры финансов стран-партнеров. Это продолжение конференции Лугано по послевоенному восстановлению Украины, и там, возможно, будет больше конкретики.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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