США готовы давать Украине $1,5 млрд в месяц до конца войны и ждут столько же от ЕС

Соединенные Штаты Америки готовы до конца войны выделять Украине ежемесячно $1,5 млрд для финансирования бюджета и подталкивают Евросоюз к выделению соразмерных сумм, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

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Несколько месяцев назад об этом впервые сказал первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, но тогда речь шла о финансировании на четыре-пять месяцев.

В середине сентября Министерство финансов подало в Верховную Раду проект бюджета с триллионным дефицитом. Министр Сергей Марченко пояснил, что правительство рассчитывает на $38 млрд от партнеров.

На этой неделе лидеры Евросоюза обсудят финансовые потребности Украины, заложенные в проект государственного бюджета.

Американская сторона сообщила дипломатам, готовящим этот саммит, что от Европы ожидается такой же уровень финансирования, который готовы предоставить США.

По словам собеседников Bloomberg, союзники обсуждают создание более регулярного механизма помощи, который поможет удержать экономику Украины на плаву без кассовых разрывов.

Сейчас значительную часть государственных расходов Украина финансирует путем эмиссии, что чревато девальвацией гривни и ускорением инфляции.

Также Украина договаривается с МВФ о долгосрочной программе поддержки финансов и дополнительной экстренной помощи на время переговоров.

Андрій Водяний

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