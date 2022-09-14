МВФ согласился разработать новую долгосрочную программу для Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева анонсировала разработку новой долгосрочной кредитной программы для Украины. Об этом она сказала в интервью Центру глобального развития после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

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"Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и путь к программе, которая принесла бы большую пользу Украине. <...> Мы договорились, что миссия фонда будет сотрудничать с экономической группой Украины в течение следующих недель", – рассказала она.

Никаких параметров новой программы МВФ для Украины Георгиева пока не назвала.

Георгиева также подтвердила, что, пока разрабатывается помощь, МВФ намерен выделить Украине дополнительное экстренное финансирование. Его размер будет таким же, что и в марте – около $1,4 млрд.

"[Зеленский] сказал, что ожидает продолжения сотрудничества Фонда с Украиной в том, где мы лучшие, – в макроэкономике, монетарной политике. Они в течение этих месяцев обращаются к нам с очень конкретными вопросами, продиктованными действительностью. Что делать с доходами в той среде, в которой они оказались? Как стабилизировать поступления, пока экономика возвращается к нормальным показателям? Подобные вопросы будут поступать и дальше", – сказала Георгиева.

В августе Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, сказал, что новая программа МВФ для Украины необязательно должна быть большой. По его словам, даже $5 млрд будет достаточно, главное – это станет якорем для привлечения большего пакета официальной поддержки Украины.

Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 1 трлн грн, поэтому государство рассчитывает на помощь со стороны партнеров.

Андрій Водяний

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