Советник Зеленского рассчитывает на $5 млрд от МВФ: Это будет катализатором для других
Новая программа Международного валютного фонда для Украины необязательно должна быть очень большой, считает Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам. По его словам, даже $5 млрд будет достаточно, главное – что это станет якорем для привлечения большего пакета официальной поддержки Украины, пишет Reuters.
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Так же в 2015 году программа Фонда с запланированным финансированием $17,5 млрд была частью крупного пакета международной помощи в $40 млрд.
"Программа МВФ в размере $5 млрд будет соответствовать предварительным уровням финансирования и может стать катализатором для финансирования из других источников, включая ЕС, казначейства [США] и другие отдельные страны", — сказал Устенко.
Предыдущая кредитная программа на $5 млрд была отменена в марте после того, как МВФ одобрил выделение Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.
Устенко надеется, что переговоры с МВФ будут краткими и позволят быстро достичь предварительной договоренности.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировали $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. Еще один транш в размере $700 млн. Украина получила в ноябре 2021 года.
- Глава НБУ Кирилл Шевченко рассчитывает на начало новой программы МВФ в ноябре.
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