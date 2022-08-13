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Советник Зеленского рассчитывает на $5 млрд от МВФ: Это будет катализатором для других

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 00:47
Советник Зеленского рассчитывает на $5 млрд от МВФ: Это будет катализатором для других - Фото
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Новая программа Международного валютного фонда для Украины необязательно должна быть очень большой, считает Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам. По его словам, даже $5 млрд будет достаточно, главное – что это станет якорем для привлечения большего пакета официальной поддержки Украины, пишет Reuters.

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Так же в 2015 году программа Фонда с запланированным финансированием $17,5 млрд была частью крупного пакета международной помощи в $40 млрд.

"Программа МВФ в размере $5 млрд будет соответствовать предварительным уровням финансирования и может стать катализатором для финансирования из других источников, включая ЕС, казначейства [США] и другие отдельные страны", — сказал Устенко.

Предыдущая кредитная программа на $5 млрд была отменена в марте после того, как МВФ одобрил выделение Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.

Устенко надеется, что переговоры с МВФ будут краткими и позволят быстро достичь предварительной договоренности.

Андрей Водяный
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финансовая помощь МВФ Олег Устенко
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