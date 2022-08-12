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Новая программа МВФ нужна уже в ноябре – глава Нацбанка

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 16:01
Новая программа МВФ нужна уже в ноябре – глава Нацбанка - Фото
Фото: НБУ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассчитывает на новую программу Международного валютного фонда уже в ноябре. Об этом он сказал в интервью Forbes.

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"Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы. [Начать] желательно уже в ноябре", — сказал Шевченко.

У МВФ пока не было опыта с финансированием страны, находящейся в состоянии войны, признал он. "С другой стороны, также не было и примеров, когда во время войны стране удалось сохранить полностью работающую финансовую систему", – добавил Шевченко.

По его словам, Украине нужна большая программа – около $20 млрд.

"Но мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда сразу нужно проговаривать и следующий этап – более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы", – сказал он.

МВФ сейчас, как никогда, не только о деньгах, отметил Шевченко.

"Это бенчмарк для других кредиторов, помощь нам с точки зрения консолидации усилий всех ветвей власти", – сказал он.

  • Шевченко в июле заявил, что новое соглашение с МВФ может быть заключено до конца года.
  • 9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировали $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. Еще один транш в размере $700 млн Украина получила в ноябре 2021 года.
  • 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.
Андрей Водяный
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МВФ финансовая помощь Кирилл Шевченко
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