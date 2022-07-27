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Украина хочет до конца года заключить новое соглашение с МВФ на $20 млрд

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 08:58
Украина хочет до конца года заключить новое соглашение с МВФ на $20 млрд - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Украина до конца года планирует заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму $15-20 млрд с выплатой в течение 2-3 лет. Об этом рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

Украина уже подала запрос в МВФ, и сейчас ведет консультации по новому финансированию.

"МВФ всегда выступал как партнер Украины во время войны. Я надеюсь начать такую программу в этом году", – сказал Шевченко.

Глава Нацбанка отметил, что новая программа с МВФ должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику.

Он надеется, что соглашение могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, в частности – гибкому обменному курсу, отсутствию ограничений на валютном рынке, уменьшению неработающих кредитов в банковском секторе и сбалансированной фискальной политике.

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Наталия Софиенко
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нацбанк МВФ экономика Украины
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